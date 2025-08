Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli

"Eles vão tentar me prender na Itália, mas eu não temo, por que sou cidadã italiana e lá eu sou intocável", disse a deputada após fugir do Brasil.

Processo por porte ilegal de arma

Em outubro de 2022, na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, Zambelli perseguiu, com uma pistola em punho, um homem com quem havia tido um desentendimento no bairro dos Jardins, em São Paulo. O ocorrido foi gravado por diversos transeuntes, e os vídeos ganharam as redes sociais.

As imagens mostravam a deputada, acompanhada de seu segurança, correndo atrás do jornalista Luan Araújo, um homem negro e apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apontando a arma para ele até que ele se refugiasse dentro de um restaurante.

Em janeiro de 2023, Zambelli foi alvo de um mandado de busca e apreensão expedido pelo ministro Gilmar Mendes, quando foram apreendidas três pistolas e um revólver registrados em seu nome.

Em março deste ano, o STF formou maioria para condenar Zambelli a cinco anos de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. A deputada se diz vitima de perseguição e nega as acusações. O processo ainda não foi concluído.