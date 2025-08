O polêmico software de vigilância americano usado na Alemanha

Na Renânia do Norte-Vestfália, a coalizão entre CDU e Partido Verde deve decidir até o final do ano como proceder após 2025, já que a licença do Palantir vai expirar em breve. De acordo com uma reportagem do jornal Rheinische Post, o secretário do Interior do estado, Herbert Reul, pretende continuar trabalhando com o software americano apenas "até encontrarmos uma alternativa".

Uma novidade no círculo de usuários do Palantir é o estado de Baden-Württemberg, onde Winfried Kretschmann, o primeiro e único governador alemão do Partido Verde, lidera uma coalizão com a CDU. Após uma longa disputa, os dois partidos chegaram a um acordo sobre a aquisição do programa.

Verdes têm relação ambivalente

É notável a postura contraditória do Partido Verde em relação ao Palantir. Quando Hesse foi o primeiro estado a introduzir o software, em 2017, o partido era parceiro de coalizão da CDU. Na Renânia do Norte-Vestfália e em Baden-Württemberg, onde integra o governo, aprova o uso. Em nível federal, a situação é diferente, já que os verdes figuram na oposição desde as eleições federais de fevereiro de 2025 e rejeitam categoricamente a Palantir.

Informações da imprensa alemã, de que o ministro do Interior, Alexander Dobrindt, estaria considerando o uso do software pelas autoridades de segurança federais, foram recebidas com críticas pelo partido: "É evidente que ele se vê como lobista de uma empresa americana altamente controversa", afirmou o deputado Konstantin von Notz à revista Stern.

Sem dependência dos EUA