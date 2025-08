Putin anuncia produção em massa de mísseis hipersônicos - Sistema Oreshnik será produzido e implementado em Belarus. Armamento 10 vezes mais rápido que a velocidade do som foi usado na Ucrânia de forma experimental em 2024 e pode carregar ogivas nucleares.O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta sexta-feira (01/08) que a Rússia iniciou a produção em massa de seus novos mísseis hipersônicos Oreshnik e reafirmou seus planos de implantá-los até o final deste ano em território bielorusso.

Ao lado do presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, Putin afirmou que o exército já selecionou os locais no país vizinho onde os sistemas do míssil balístico de alcance intermediário serão instalados.

"O trabalho preparatório está em andamento, e muito provavelmente estaremos concluindo antes do final do ano", disse Putin, acrescentando que a primeira leva dos Oreshniks já foi produzida e incorporada pelo seu Exército. O presidente russo prometia a produção deste armamento desde fevereiro de 2023.