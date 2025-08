Sobe para 31 o número de mortos após ataque russo a Kiev

"Putin rejeita os esforços de paz e quer prolongar sua guerra. E o mundo tem a força necessária para detê-lo, por meio de pressão conjunta e uma posição de princípio a favor de um cessar-fogo total, imediato e incondicional", afirmou Sybiha, em informação publicada no jornal britânico The Guardian.

Julho tem recorde de ataques com drones

O presidente da Ucrânia também divulgou um balanço do número de bombardeios russos contra o país no último mês: "Só em julho, a Rússia utilizou mais de 5.100 bombas planadoras contra a Ucrânia, mais de 3.800 'Shaheds' e quase 260 mísseis de diversos tipos, 128 deles balísticos".

De acordo com a Força Aérea da Ucrânia, houve um recorde de ataques com drones no período, com a utilização de 6.297 drones de longo alcance, e com a Ucrânia sendo atacada durante todas as noites do mês.

Com isso, Moscou utilizou 16% mais drones contra a Ucrânia do que em junho. Além disso, os ataques aumentaram em julho pelo terceiro mês consecutivo.

Neste ano, o Exército russo só atacou o país vizinho com mais mísseis durante o mês de junho, segundo dados ucranianos.