Tatuagem removível previne golpe do "boa noite, Cinderela" - Adesivo criado por cientistas é capaz de identificar presença de "ecstasy líquido" em tempo real e guardar resultado por até 30 dias. Invenção previne golpes como o do "boa noite, Cinderela".Pesquisadores sul-coreanos desenvolveram um adesivo no formato de "tatuagem removível" que traz um novo método para a prevenção de golpes como o "boa noite, Cinderela", comuns em casas noturnas.

O adesivo para a pele consegue detectar, em apenas um segundo, a presença de gama hidroxibutirato (GHB) – substância incolor e sem sabor usada para dopar vítimas – em diferentes tipos de bebidas.

A substância costuma ser colocada de forma discreta no copo da vítima, provocando um estado de desinibição e confusão mental, semelhante ao de uma intoxicação alcoólica grave, tornando-a vulnerável e facilitando a agressão sexual, por exemplo.