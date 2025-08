Trump assina ordem, e tarifaço entra em vigor em 7 de agosto - Ordem executiva deverá ser aplicada a 68 países e aos 27 membros da União Europeia. Enquanto Japão, UE e Coreia do Sul conseguiram negociar com Washington, Brasil é o mais atingido, com taxas de 50%.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que prevê a entrada em vigor de novas tarifas sobre diversos países no dia 7 de agosto. O decreto, portanto, adiou em sete dias o tarifaço a vários parceiros comerciais dos americanos. Antes, a regra entraria em vigor nesta sexta-feira (01/08). A ordem deverá ser aplicada a 68 países e a todos os 27 membros da União Europeia.

Enquanto algumas economias, como Japão, União Europeia e Coreia do Sul, conseguiram negociar com Washington, outras, como Índia, Brasil e Canadá, ainda não chegaram a acordos, deixando suas exportações para os EUA sujeitas a tarifas muito mais altas. E o Brasil acabou sendo mesmo o mais atingido, com tarifas de 50% para produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos.

Os países não listados na ordem enfrentarão uma tarifa básica de 10%.