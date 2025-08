Trump diz que aceita conversar com Lula sobre tarifas

A jornalistas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a "recíproca é verdadeira" para uma conversa com Trump. "O presidente Lula estaria disposto a receber um telefonema dele quando ele quisesse também. E, conforme eu já disse anteriormente, é muito importante a gente preparar esse encontro, essa conversa", disse Haddad.

Em declarações anteriores, o presidente brasileiro criticou o que chama de "chantagem inaceitável" por parte de seu homólogo americano. Em diferentes declarações, disse que Trump se considera o "imperador do mundo" e reiterou que não obedecerá ordens vindas do exterior.Lula tem reiterado que o Brasil tenta negociar com Washington desde que as primeiras tarifas globais foram anunciadas por Trump. Em entrevista ao jornal americano The New York Times, argumentou que seus ministros têm encontrado portas fechadas na Casa Branca para desfazer o impasse.

No entanto, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, chegou a ser recebido pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, em Washington, para uma conversa inicial sobre o posicionamento dos dois países sobre o tema na última quarta-feira.

Também em Washington, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que Lula já sinalizou que estaria disposto a negociar diretamente com Trump, mas que quer ser respeitado.

"Por mim, a possibilidade [de diálogo] está aberta, não tenho nenhum problema de dizer isso em nome do presidente Lula. É só organizar", disse Wagner.

Moraes rebate Trump