Trump move submarinos nucleares após atrito com ex-presidente russo - Americano diz que comentários "provocativos" de ex-presidente da Rússia levaram à necessidade de deslocar embarcações para "regiões apropriadas".O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (01/08) que ordenou o deslocamento de dois submarinos nucleares em resposta a comentários "provocativos" feitos pelo ex-presidente russo Dmitri Medvedev.

"Com base nas declarações altamente provocativas do ex-presidente da Rússia [...], ordenei que dois submarinos nucleares fossem posicionados nas regiões apropriadas, apenas no caso de essas declarações tolas e inflamadas serem mais do que apenas palavras", publicou Trump na rede social dele, a Truth Social.

"As palavras são muito importantes e muitas vezes podem levar a consequências não intencionais. Espero que este não seja um desses casos", continuou.