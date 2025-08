Alemanha registra recorde de casos de violência doméstica

Na Espanha, assim como no Brasil, a proibição de circulação do agressor não se limita a locais fixos, como a residência ou o local de trabalho da vítima, mas também impede que ele se aproxime além de uma distância determinada.

Para Hubig, a tornozeleira eletrônica pode permitir o monitoramento do agressor via GPS. A vítima poderia, então, carregar um dispositivo que a alerta caso o suspeito se aproxime.

Partidos pedem novas regras de proteção

O Partido Verde ressaltou que a violência contra mulheres não é um "drama familiar", mas sim uma "violência patriarcal".

"É preciso mais prevenção, trabalho com os agressores, processos mais rápidos e treinamento obrigatório para policiais e o Judiciário", disse ao Welt a porta-voz do partido para políticas para as mulheres, Ulle Schauws.

O partido A Esquerda defendeu reformas nas regras de guarda e direito de visita. A presidente do SoVD também destacou a necessidade de políticas específicas para proteger mulheres com deficiência, que enfrentam violência física com muito mais frequência.