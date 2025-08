Crise de hospedagem escala, e Brasil defende COP30 em Belém - Diárias a preços exorbitantes ameaçam esvaziar a conferência do clima. Para observadores, cenário é fruto do desleixo e da falta de planejamento e diálogo com empresários do setor.Com uma longa carreira diplomática e expertise em negociações climáticas, o embaixador brasileiro André Corrêa do Lago tem se dedicado a um tema, até então, fora de seu escopo: a garantia de hospedagem de delegações para a 30ª Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP30, em Belém.

Os preços exorbitantes de diárias em hotéis na capital paraense, até 15 vezes mais altos durante o período da conferência, se transformaram numa questão política. Os valores não podem ser pagos por delegados de países mais pobres – e extremamente ameaçados pelas mudanças do clima. Numa reunião recente entre membros da ONU, eles expressaram a impossibilidade de viajar a Belém nestas condições.

"Eles também dizem que, com a ausência dos países mais pobres, ficaria uma COP que não teria legitimidade, sem a participação universal", respondeu à DW Corrêa do Lago numa coletiva com jornalistas nesta sexta-feira (01/08).