O plano da UE para penalizar Israel por ação militar em Gaza

Próximos passos: Espanha e Suécia querem congelar acordo comercial

No entanto, muitos governos europeus consideram que as medidas de Israel estão muito aquém do necessário. O bloqueio ao financiamento de startups foi pautado um dia após Israel reabrir vias de acesso de ajuda humanitária em Gaza. Para ministros da UE, a medida não foi suficiente.

"O esforço diplomático com as autoridades israelenses tem sido intenso em vários níveis, mas não levou a uma mudança significativa e sustentável da situação no terreno", diz a Comissão Europeia na justificativa do projeto.

"Houve algum progresso", disse nesta sexta-feira a comissária europeia de ajuda humanitária, Hadja Lahbib. "Mas sejamos honestos: ainda é uma gota no oceano. Sem acesso, não conseguimos avaliar adequadamente as necessidades ou entregar ajuda."

Alguns países, incluindo Suécia, Holanda e Espanha, defendem abertamente que a UE vá além e congele o acordo comercial que tem com Israel. Isso tornaria mais caro e difícil para as empresas israelenses exportarem para o bloco, seu maior parceiro comercial.

"A situação em Gaza é absolutamente deplorável, e Israel não está cumprindo suas obrigações mais básicas nem os compromissos assumidos em relação à ajuda humanitária", escreveu na quinta-feira o primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson na rede X. "A pressão econômica sobre Israel precisa aumentar."