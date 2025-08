Por que depressão na 3ª idade costuma passar despercebida

"Se uma pessoa de 30 anos lhe disser que parou de sair e está se afastando das interações sociais, você perguntaria: 'Há algo errado com sua saúde mental? Você está deprimido?'", observa Schlechter. "Mas com uma pessoa mais velha, você poderia dizer: 'Você está cansado. Faz parte do processo normal de envelhecimento. Apenas descanse.'"

Depressão é diferente em idosos?

A divisão geracional se fecha quando falamos sobre sintomas de depressão, uma vez que há pouca ou nenhuma diferença na depressão entre adultos mais jovens e mais velhos.

Enquanto estudava na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, Schlechter copublicou um artigo sobre o desenvolvimento de sintomas depressivos em idosos, com base nos resultados de um estudo longitudinal que acompanhou o progresso de mais de 11 mil pessoas ao longo de um período de 16 anos.

Schlechter e seus colegas encontraram os mesmos sintomas em adultos mais velhos e mais jovens: os pacientes expressaram que se sentiam deprimidos, ou que tudo demandava esforços, que não conseguiam se movimentar, tinham sono agitado ou se sentiam solitários.

No entanto, eles observaram que "em adultos mais velhos, a depressão frequentemente se apresenta com mais sintomas somáticos do que em populações mais jovens."