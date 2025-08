Regras da UE sobre transparência de IA entram em vigor

Pelas regras da UE, modelos de IA mais avançados, cujo uso possa trazer riscos ao público, também são obrigados a informar sobre isso e documentar medidas de segurança.

Quem infringir a lei estará sujeito a multas de até 15 milhões de euros, ou 3% do faturamento global anual.

Que informações as IAs terão que compartilhar com usuários

Os desenvolvedores agora têm que informar de onde retiraram os dados usados para treinar a IA, e se eles foram obtidos mediante coleta automatizada de informações na internet – a chamada raspagem de dados.

Outra obrigação é a de descrever as medidas adotadas para proteger a propriedade intelectual, e manter canais de contato para os detentores desses direitos.

Mas diversas associações que representam criadores, artistas e editoras não estão satisfeitas com a lei. Em nota, a iniciativa Urheberrecht, um grupo de defesa dos direitos autorais com sede na Alemanha, argumentou que as regras são inócuas se não há exigência de nomear conjuntos de dados ou domínios específicos.