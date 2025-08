Tesla condenada a pagar US$ 243 mi por acidente com carro autônomo nos EUA - Justiça nos EUA concluiu que empresa do bilionário Elon Musk é responsável por acidente fatal na Flórida em 2019 envolvendo carro com tecnologia de direção autônoma. Tesla diz que vai recorrer.Um júri em Miami, no estado americano da Flórida, condenou nesta sexta-feira (01/08) a fabricante de carros elétricos Tesla a pagar uma indenização de 243 milhões de dólares (R$ 1,3 bilhão) por um acidente envolvendo um de seus veículos que matou uma mulher e feriu gravemente o namorado dela.

O caso pode desencadear uma onda de processos judiciais contra a empresa do bilionário Elon Musk. Também pode prejudicar os esforços do empresário em atrair investidores para fazer da Tesla líder no mercado de direção autônoma em carros particulares e robotáxis – este último um serviço sem motoristas que ele planeja lançar em diversas cidades americanas nos próximos meses.

Esta é a primeira vez que a Tesla é condenada a pagar indenizações em um julgamento relacionado à tecnologia Autopilot, de direção autônoma; processos anteriores foram resolvidos extrajudicialmente ou arquivados.