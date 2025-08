A mais antiga boate LGBTQ+ da Alemanha pode fechar as portas

As pessoas estão bebendo menos e já não frequentam tanto casas noturnas quanto antes, por razões que também são de ordem econômica. Some-se, a isso, a popularidade crescente de aplicativos de relacionamento, que tomaram espaço das baladas na socialização, e a especulação imobiliária que elevou os preços dos aluguéis dos espaços.

Outro fator que tem impulsionado o fechamento de casas noturnas, especialmente as de pequeno porte, é a competição com grandes festivais com DJs famosos.

Há poucos dias, a capital alemã perdeu outro espaço histórico da cena LGBTQ+: o quarentão Die Busche, em Friedrichshain, antiga Berlim Oriental.

Afetados pelo estresse econômico mais amplo, os clubes podem entrar em declínio da mesma forma que os tradicionais botecos pés-sujos de Berlim, as "Kneipen", disse Ulrich Wombacher, cofundador do Watergate – que também fechou as portas na virada do ano–, numa entrevista em setembro de 2024 ao jornal Berliner Zeitung.

Outrora onipresentes na paisagem urbana berlinense, as "Kneipen" já ocuparam 20 mil imóveis na cidade, mas hoje são cerca de 500, segundo a Associação de Hotéis e Restaurantes de Berlim, que também aponta despejos e a alta dos aluguéis como causas.

No ano passado, a Unesco reconheceu a cena techno de Berlim e seus clubes como patrimônio cultural da humanidade.