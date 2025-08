Bolsonaristas exaltam Trump e pedem anistia em atos pelo país - Em primeira manifestação após tarifaço dos EUA, apoiadores do ex-presidente elogiaram sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro não participou por cumprir medida cautelar.Apoiadores de Jair Bolsonaro realizaram atos simultâneos em diferentes capitais brasileiras neste domingo (03/08). Os manifestantes carregaram faixas pedindo anistia aos condenados por atos golpistas – medida que beneficiaria o ex-presidente – e atacaram o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Sob o mote "Reaja, Brasil", esta foi a primeira manifestação organizada por apoiadores de Bolsonaro desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs sobretaxas a produtos brasileiros e sanções contra Alexandre de Moraes.

O ato foi convocado por aliados do ex-presidente, que buscam ampliar a pressão para que uma "anistia irrestrita" seja aprovada no Congresso. A resistência dos presidentes da Câmara e do Senado em pautarem a proposta levou o deputado federal Eduardo Bolsonaro a sugerir que ambos também poderiam ser sancionados por Trump.