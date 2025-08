Cinco massacres esquecidos contra indígenas e ribeirinhos no Brasil - Brutalidade, impunidade e apagamento marcam a longa história de violência contra populações indígenas e ribeirinhas. Relembre cinco casos recentes marcantes.Às margens dos rios e nas trilhas de florestas, histórias que o tempo tentou apagar ressurgem nas vozes dos sobreviventes. Uma dessas vozes, a de Antônio Monteiro, ecoa na lembrança dos corpos de seus familiares boiando no rio próximo à sua casa. Aos 72 anos, ele sobreviveu a uma das maiores chacinas recentes contra indígenas e ribeirinhos no Brasil: o Massacre do Rio Abacaxis, ocorrido em agosto de 2020, no interior do Amazonas.

Em 3 de agosto, teve início uma operação da Polícia Militar na região. Nos dois dias seguintes, policiais invadiram a comunidade e aterrorizaram os moradores. Em 5 de agosto, o filho, a esposa e o neto de 15 anos de Antônio Monteiro foram levados. Os adultos foram torturados por horas e executados, o neto foi assassinado diante da família; e o filho, decapitado. Ao todo, oito pessoas morreram, três desapareceram e centenas de ribeirinhos e indígenas foram torturados.

O massacre teria sido uma suposta vingança após o então secretário executivo do governo do Amazonas, Saulo Rezende Costa, ter sido baleado de raspão depois entrar com uma lancha numa área proibida para pesca esportiva. Em maio deste ano, 13 agentes – incluindo altos nomes da segurança pública do Amazonas – foram indiciados.