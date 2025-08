'Curiosidade pelo ocultismo': o que tem de verdade nos filmes de exorcismo

O tempo passou, mas Blatty não conseguiu esquecer o que ouviu naquele dia em sala de aula. A princípio, ele pensou em escrever um livro baseado no caso, mas foi desaconselhado pelo arcebispo: a família não queria publicidade. O jeito foi transformar a história numa obra de ficção.

Em vez de Mount Rainier, em Maryland, o romance seria ambientado em Georgetown, em Washington. No lugar de Ronald Edwin Hunkeler, de 14 anos, a protagonista seria Regan MacNeil, de 12. Os nomes dos padres exorcistas também foram mudados: de William Bowdern e Raymond Bishop para Lankester Merrin e Damien Karras.

Batizado de "O Exorcista", o livro foi publicado no dia 5 de maio de 1971 e logo teve os direitos comprados pela Warner Bros. O estúdio negociou com Stanley Kubrick, Arthur Penn e Mike Nichols, entre outros cineastas, mas todos eles, por diferentes razões, recusaram a proposta. Por fim, fechou com William Friedkin.

No livro "O Exorcista - Segredos e Devoção" (Dark Side), o crítico de cinema britânico Mark Kermode cita algumas das idiossincrasias do diretor, como disparar armas de fogo no set de filmagem, repetir zilhões de vezes a mesma cena e, para extrair atuações convincentes de seus atores, chegar ao cúmulo de esbofeteá-los no rosto. "A filmagem demorou mais tempo do que o previsto e custou infinitamente mais do que o planejado", resume Kermode.

Com roteiro do próprio Blatty, "O Exorcista" estreou no dia 26 de dezembro de 1973. Custou US$ 12 milhões e faturou US$ 402 milhões.

"Foi uma porrada", descreve o jornalista americano Peter Biskind, autor de "Como a Geração Sexo, Drogas E Rock'n'Roll Salvou Hollywood" (Intrínseca). "Os exibidores mantinham lixeiras à mão para socorrer quem não conseguia manter o jantar no estômago."