"Duolingo indígena" quer revitalizar idiomas nativos com IA

A expectativa é que o lançamento ocorra no ano que vem para as primeiras línguas — a bororo e a makurapi. O diálogo com as comunidades pioneiras conta com o apoio de pesquisadores com experiência nos seus territórios.

"Eu acredito ser inédita uma iniciativa com este número de dados e intensidade", afirma Gerardi. "As colaborações envolvem quem tem expertise em linguística com o trabalho das comunidades indígenas. Nós oferecemos o layout, e o conteúdo quem cria são elas."

Resgatando letras e sons

O censo de 2010 do IBGE mapeou 274 línguas indígenas faladas no Brasil — menos de um quarto das 1,2 mil que, estimam cientistas, havia antes da chegada dos colonizadores europeus.

Já a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que trabalha com outros dados, contabiliza 190 línguas sob risco de extinção no Brasil.

Na Terra Indígena Rio Branco, em Rondônia, Jéssica Makurapi é uma dentre vários jovens que não falam a língua materna do próprio povo. Aos 24 anos, ela se admira ao ouvir anciãos falarem em makurapi. Mas não consegue reproduzir nada de ouvido.