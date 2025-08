Ministro de Israel gera críticas após rezar em templo muçulmano

Com o governo de Benjamin Netanyahu enfrentando críticas globais devido às condições de fome no território palestino, a visita de Ben Gvir ao local, chamado de Monte do Templo pelos judeus, ameaçou prejudicar os esforços para obter um cessar-fogo.

Acordo proíbe oração judaica

O complexo ao redor da mesquita de Al-Aqsa é o terceiro local mais sagrado do Islã e também o mais sagrado do judaísmo. Ele foi construído em Jerusalém Oriental sobre as ruínas de dois templos judaicos. Israel ocupou a área em 1967, em uma ação não reconhecida por parte da comunidade internacional.

Desde então, Israel celebrou um acordo com a Jordânia, que é guardiã do local, em que permite a visita de não-muçulmanos ao complexo, mas proíbe judeus de realizarem orações ou rituais religiosos. O entendimento foi formalizado em um acordo de paz entre os dois países em 1994.

Nos últimos anos, porém, o pacto conhecido como "status quo" foi violado por visitantes judeus nacionalistas, incluindo membros do parlamento israelense.

A Esplanada das Mesquitas também foi palco de repetidos choques entre policiais israelenses e palestinos.