Papa Leão celebra missa para 1 milhão de jovens em Roma

Em meio a gritos de "Viva o Papa", o pontífice ainda fez referência aos jovens de Gaza, da Ucrânia e de outros países em guerra que não puderam participar da celebração.

"Estamos mais próximos do que nunca dos jovens que sofrem os males mais graves, causados por outros seres humanos. [...] Estamos com os jovens de Gaza. Estamos com os jovens da Ucrânia, com aqueles de toda terra manchada de sangue pela guerra", disse o pontífice de 69 anos.

"Meus jovens irmãos e irmãs, vocês são o sinal de que um mundo diferente é possível – um mundo de fraternidade e amizade, onde os conflitos não são resolvidos com armas, mas com diálogo", continuou.

Maior peregrinação de jovens a Roma em 25 anos

O Jubileu é um ano considerado santo por toda a Igreja Católica e é celebrado a cada 25 anos. Já a edição do evento destinada exclusivamente aos jovens foi anunciada pelo Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em 2023.

A última vez que uma peregrinação de jovens católicos deste tipo aconteceu em Roma foi no ano 2000, quando o papa João Paulo 2° uniu a Jornada Mundial da Juventude ao Jubileu do Milênio.