Por que nascem cada vez menos crianças na Alemanha

Como, então, convencer as pessoas a terem mais filhos? Especialista no tema, o diretor interino do Instituto Federal para Pesquisa Demográfica (BiB) Martin Bujard diz que a discussão sobre mulheres como Julia Brandner, que optam por não ter filhos, foge do verdadeiro foco.

"Se alguém não quer ter filhos, é uma decisão livre. Isso não deveria ser estigmatizado. A vida sem filhos é cada vez mais aceita", afirma. O ponto, argumenta, é outro: "Nós perguntamos às pessoas sobre se e quantas crianças gostariam de ter. E aí vemos que esse desejo em 2024 era de em média 1,8 crianças para cada mulher e cada homem – quer dizer, claramente acima da taxa de fecundidade de 1,35. Se esse desejo, que existe, se realizasse, teríamos problemas demográficos menores e, a longo prazo, muito mais prosperidade econômica."

A esse fenômeno descrito por Bujard dá-se o nome de "gap da fertilidade" – ou seja, a diferença entre o número médio de filhos desejados e a real taxa de fecundidade.

Na vida real, há mulheres que têm menos filhos do que gostariam, ou que adiam esse desejo – seja porque não encontraram alguém com quem formar família, por falta de rede de apoio, razões profissionais ou econômicas. E também porque, na Alemanha, crianças ainda são socialmente mais frequentemente vistas como um problema do que como algo que enriquece a vida, e a política poderia fazer mais para incentivar as pessoas a terem mais filhos.

Alemanha precisa tornar a vida familiar mais compatível com a vida profissional

Bujard, do BiB, elogia os esforços da política alemã no passado para ajudar os alemães a terem mais filhos, como a expansão dos jardins de infância e escolas em tempo integral, bem como a introdução de benefícios sociais específicos para pais. Foi uma mudança de paradigma que ganhou atenção internacional, após a Alemanha figurar por décadas entre os países com a menor taxa de fecundidade.