Saldo de mortos em colapso de mina no Chile sobe para cinco

"Nossos esforços estão concentrados no resgate do último trabalhador", disse em coletiva de imprensa o gerente geral da mina Andrés Music.

Segundo Music, as chances de encontrar o último mineiro com vida são pequenas, mas ele reconheceu que não se sabe "se atrás do desabamento pode haver um espaço" onde o trabalhador possa ter permanecido.

Maior mina subterrânea de cobre do mundo

Com mais de 4,5 mil quilômetros de túneis, El Teniente é a maior mina subterrânea de cobre do mundo. Em linha reta, a distância é superior à medida entre o ponto mais ao norte e o mais ao sul do Brasil. O complexo fica a cerca de 120 quilômetros ao sul de Santiago e é administrado pela Codelco, maior produtora de cobre do mundo.

As atividades da mina estão paralisadas desde sexta-feira, por ordem do Ministério de Mineração, para facilitar as buscas.

O acidente é o mais grave registrado em mais de três décadas no local. Em 1990, outra "explosão de rocha" causou a morte de seis trabalhadores.