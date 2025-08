Ucrânia descobre escândalo interno de corrupção na compra de drones

Escândalos de corrupção na compra de armamentos têm sido recorrentes na Ucrânia, que tenta há mais de três anos repelir a invasão russa.

Desde que foram criadas, a Nabu e a Sapo se envolveram em investigações abrangentes sobre desvios de milhões de dólares em diversos ministérios e setores. Uma delas, sobre pagamento de 3 milhões de dólares em propinas, levou em 2023 à prisão do chefe da Suprema Corte do país, Vsevolod Kniaziev.

Dentre 180 países, a Ucrânia aparece em 105º lugar no Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional - posição similar à do Brasil, em 107º. Nesse ranking, a percepção da corrupção é maior quanto pior for a posição do país.