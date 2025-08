Vulcão adormecido há 500 anos entra em erupção na Rússia - Última atividade do Krasheninnikov foi registrada na primeira metade do século 16. Cientistas avaliam que nova emissão de lava pode estar ligada ao forte terremoto que atingiu a região.Um vulcão entrou em erupção pela primeira vez em cerca de 500 anos na península de Kamchatka, no leste da Rússia, informou neste domingo a autoridade nacional de emergências, poucos dias após um terremoto de magnitude 8,8 atingir a mesma região.

Imagens divulgadas pela mídia estatal russa mostram uma imensa coluna de cinzas sendo expelida do vulcão Krasheninnikov, que, segundo o Programa Global de Vulcanismo do instituto americano Smithsonian, havia entrado em erupção pela última vez em 1550.

Já a chefe da Equipe de Resposta a Erupções Vulcânicas de Kamchatka, Olga Girina, afirmou à agência de notícias russa RIA que a última emissão de lava do vulcão foi registrada mais cedo, no começo do século 16.