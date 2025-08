Acidentes com patinetes elétricos disparam na Alemanha - Quase 12 mil pessoas se feriram em sinistros deste tipo no último ano, número 44% maior do que em 2022. Conduzir sob efeito de álcool é uma das principais causas.O número de acidentes envolvendo vítimas com patinetes elétricos na Alemanha chegou a 11.944 mil em 2024, um aumento de 26,7% em relação ao ano anterior e de 44% em comparação com 2023, segundo informações do Departamento Federal de Estatísticas (Destatis).

Destes, 1,5 mil pessoas ficaram gravemente feridas e 11,4 mil sofreram ferimentos leves. O número de mortos também cresceu: foram 27 vítimas fatais em 2024, ante 22 no ano anterior e 11 em 2022.

No país, as chamadas e-scooters são cada vez mais comuns e podem ser alugadas facilmente via aplicativo para circular nas principais cidades. O número de pessoas que possuem um patinete próprio cresceu 37% em 2024.