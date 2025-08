BP anuncia ter feito maior descoberta de petróleo em 25 anos no pré-sal - Petroleira britânica afirma ter encontrado novo campo na Bacia de Santos, a 2.300 metros de profundidade. Empresa tem retomado foco em hidrocarbonetos após pressão de investidores contra energias renováveis.A britânica BP anunciou nesta segunda-feira (04/08) ter feito sua maior descoberta de petróleo e gás em 25 anos na costa brasileira, a 404 quilômetros do Rio de Janeiro e a uma profundidade de 2.372 metros.

O petróleo foi descoberto no prospecto Bumerangue, localizado na Bacia de Santos, parte da área do pré-sal. A BP detém 100% da concessão do bloco, enquanto a estatal Pré-Sal Petróleo SA atua como gestora da partilha de produção. O campo foi arrematado em leilão em 2022. Segundo os termos, a empresa deve repassar ao Brasil 5,9% do lucro da parcela de petróleo que ultrapassar os custos de operação.

"Este é mais um sucesso em um ano que já tem sido excepcional para nossa equipe de exploração, reforçando nosso compromisso com o crescimento do upstream [fase de exploração e produção de petróleo]", disse Gordon Birrell, vice-presidente executivo de produção e operações da BP.