Coreia do Sul retira alto-falantes da fronteira com a Coreia do Norte - Novo presidente quer encerrar longa guerra psicológica com vizinho. Transmissões já incluíram K-pop e sons perturbadores.A Coreia do Sul começou a retirar os alto-falantes da sua fronteira para transmissão de mensagens contra a Coreia do Norte na zona desmilitarizada entre os dois países. Este é o mais recente gesto do presidente Lee Jae-myung, eleito neste ano, para melhorar as relações com o vizinho.

"É uma medida prática para ajudar a aliviar as tensões com a Coreia do Norte, desde que tais ações não comprometam o estado de prontidão das Forças Armadas," disse um porta-voz do governo. Segundo ele, todos os alto-falantes devem ser removidos até o fim da semana.

O Seul já havia ordenado em junho a suspensão das transmissões, poucos dias após a posse do novo presidente de centro-esquerda. No ano passado, o então presidente conservador, Yoon Suk-yeol, retomara as mensagens, em resposta ao envio de balões com lixo a partir da Coreia do Norte.