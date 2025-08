EUA devem cobrar caução de até R$ 82 mil para alguns vistos - Projeto visa desistimuçar estrangeiros que permanecem irregularmente após entrada como turista ou a trabalho. Regra afeta países com informações de triagem consideradas insuficientes, mas lista ainda não foi divulgada.Os Estados Unidos devem começar a exigir o depósito de caução de até 15 mil dólares (R$82 mil) para alguns vistos de turismo e negócios, segundo informou o governo americano nesta segunda-feira (04/08). A medida faz parte de um programa-piloto que entrará em vigor em 20 de agosto e tem como objetivo coibir visitantes que permanecem no país além do prazo permitido.

De acordo com o aviso, o programa dará aos oficiais consulares dos EUA a discricionariedade de impor cauções a visitantes provenientes de países com altas taxas de permanência irregular. Os depósitos também poderão ser exigidos de pessoas vindas de lugares onde as informações de triagem são consideradas insuficientes, diz o governo.

Os países afetados serão listados assim que o programa entrar em vigor, informou o documento. Cidadãos de países participantes do Programa de Isenção de Visto não serão afetados.