Hamas condiciona ajuda para reféns israelenses a corredores humanitários

No domingo, autoridades em Gaza disseram ter registrado cinco óbitos de adultos relacionadas à fome e desnutrição. No total, pelo menos 180 pessoas em Gaza já morreram pelos mesmos motivos desde o início da guerra, incluindo 93 menores de idade.

A maioria das mortes aconteceu nas últimas semanas, com o agravamento da crise humanitária no território.

Outras 14 pessoas morreram enquanto esperavam para coletar alimentos em dois pontos diferentes. À AFP, uma testemunha disse que soldados abriram fogo contra a população civil em um deles.

O ataque do Hamas contra Israel em outubro de 2023 resultou na morte de 1.219 pessoas, a maioria civis, com base em números oficiais. A campanha de Israel em Gaza matou pelo menos 60.430 pessoas, também em sua maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas, considerados críveis pela ONU.

ht (AFP, EFE, Lusa)