Moraes decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro - Ministro entende que ex-presidente violou proibição de utilizar as redes sociais ao ter vídeo publicado com mensagem a apoiadores reunidos no Rio de Janeiro, no último domingo.O Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenou nesta segunda-feira (04/08) a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro por descumprimento de medidas cautelares impostas no âmbito do julgamento da trama golpista.

O magistrado entendeu que Bolsonaro violou sua probição de utilizar redes sociais ao ter mensagem divulgada nos perfis de seus filhos durante o ato bolsonarista que ocorreu no último domingo, em diversas capitais brasileiras, com "claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro".

"Agindo ilicitamente, o réu se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a coagir o STF e obstruir a Justiça", escreveu Moraes.