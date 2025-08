Mortos sem nome: 5 massacres esquecidos contra indígenas e ribeirinhos

Os adultos foram torturados por horas e executados, o neto foi assassinado diante da família; e o filho, decapitado. Ao todo, oito pessoas morreram, três desapareceram e centenas de ribeirinhos e indígenas foram torturados.

O massacre teria sido uma suposta vingança após o então secretário executivo do governo do Amazonas, Saulo Rezende Costa, ter sido baleado de raspão depois entrar com uma lancha numa área proibida para pesca esportiva. Em maio deste ano, 13 agentes —incluindo altos nomes da segurança pública do Amazonas— foram indiciados.

Casos como esse, no entanto, raramente ganham espaço na memória coletiva ou nos livros escolares do país. "Esquecemos porque há impunidade, ausência de justiça e um silenciamento sistemático", afirma Priscila de Oliveira, pesquisadora na ONG Survival International.

Uma história marcada por massacres

Desde a chegada dos colonizadores portugueses, no século 16, indígenas, e mais recentemente ribeirinhos, enfrentam ondas sucessivas de violência. O antropólogo João Pacheco de Oliveira, do Museu Nacional (RJ), explica que a colonização portuguesa legitimou a violência contra os povos indígenas por meio das chamadas "guerras justas", que, na prática, serviam para garantir acesso à terra e mão de obra, resultando na morte e drástica redução populacional ao longo dos séculos.

Em números, no início da colonização, cerca de 2 a 4 milhões de indígenas viviam no território que hoje é o Brasil. Eles faziam parte de cerca de mil povos distintos. Segundo o Censo de 2022, atualmente, 0,83% da população brasileira é indígena —cerca de 1,69 milhão. Das mil etnias existentes no início da colonização, restam apenas 260.