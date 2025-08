O dinamarquês que encanta gerações: como Andersen se tornou parte da infância brasileira?

Mas a chegada com destaque de Andersen ao país se deu apenas em 1915 – 40 anos após sua morte, ocorrida em 4 de agosto de 1875. Foi quando a Melhoramentos estreou como editora, ainda como uma firma independente chamada Weiszflog Irmãos.

A primeira obra publicada entrou para a história também como o primeiro livro infantil em cores lançado no Brasil. Era O Patinho Feio, de Andersen, em tradução do professor Arnaldo de Oliveira Barreto (1869-1925) com ilustrações do tcheco Franz Richter (1872-1964).

"Foi a entrada do Andersen no Brasil por um brasileiro. Ele [Barreto] era professor e achava que a escola deveria oferecer aos alunos boas obras de literatura", conta a tradutora, pedagoga e letróloga Ana Maria Martins da Costa Santos Langkilde, diretora-fundadora do Instituto Hans Christian Andersen e ex-professora na Universidade Estadual Paulista.

O Patinho Feio inaugurou uma coleção de literatura infantil publicada por aquela editora. Sobre essa estreia da série por uma obra estrangeira, há uma explicação histórica. "Naquele momento o mercado editorial brasileiro não tinha se estruturado [para o universo infantil]. Até isso acontecer, com autores e ilustradores contribuindo com obras autorais, o mercado foi bastante preenchido com a importação de obras estrangeiras. E isso foi muito feito com contos de fada", explica a jornalista Giovana Franzolin, criadora do projeto Grandes Livrinhos.

Mais do que um sucesso editorial e comercial, a empreitada marcaria uma guinada na visão sobre a importância de uma literatura feita para crianças. Como diz Freitas, o mérito da criação de Andersen na contemporaneidade está no fato de ele ter "semeado leitores": suas histórias caíram no gosto popular infantil a ponto de despertar o gosto pela leitura, abrindo de certa forma espaço para outros autores e outros estilos.

A coleção da Melhoramentos acabou sendo amplamente utilizada por escolas e bibliotecas do país, o que explica um primeiro boom da obra de Andersen no Brasil.