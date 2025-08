70 anos sem Carmen Miranda: por que a "Pequena Notável" ganhou fama internacional?

Foi no Carnaval de 1930 que Carmen Miranda, então com 21 anos, lançou um de seus maiores sucessos: Pra Você Gostar de Mim, de Joubert de Carvalho. Em um mês, o disco vendeu 35 mil cópias. Mais conhecida por Taí, é um dos pontos altos do espetáculo Aquele Abraço, do Roxy Dinner Show, no Rio de Janeiro.

Quem interpreta Carmen Miranda no musical é Daruã Góes. Além de Taí, Góes solta seu vozeirão de soprano em outros clássicos do repertório da diva, como Mamãe, Eu Quero (1939), de Vicente Paiva e Jararaca, e O Que É Que a Baiana Tem? (1939), de Dorival Caymmi.

"Carmen se tornou a primeira artista a ter contrato de exclusividade com uma rádio, a Mayrink Veiga. Ganhava o mesmo que os homens", afirma o jornalista Leonardo Bruno, roteirista do espetáculo. "Teve impacto na sociedade machista da época. Era considerada uma mulher ‘avançada' porque falava palavrão, contava piada e usava maiô. Quando foi para os EUA, já era uma gigante no Brasil".

Carmen Miranda nasceu na cidade de Marco de Canaveses, no distrito do Porto, em Portugal. Mas, com apenas dez meses, veio para o Brasil e, para a tristeza dos portugueses, não voltou mais.

"Carmen teve forte influência na música, no cinema e na moda. Gosto de compará-la à Madonna ou à Lady Gaga. Além de fazer filmes e de gravar discos, lançou moda", explica o jornalista Tito Couto, autor da biografia Carmen Miranda – Eu Fiz Tudo Pra Você Gostar de Mim (2019).

"Sua preocupação com a imagem a levou a fazer uma cirurgia para corrigir o nariz, que achava feio e ‘batatudo'. Mas, por causa dela, se viu obrigada a usar uma prótese para esconder as cicatrizes. Além disso, começou a beber e a fumar impulsionada por Vinicius de Moraes. Chegou a obrigar a mãe a fumar porque acreditava que o tabaco fazia bem para os pulmões", afirma Couto.