Além de Bolsonaro, três outros ex-presidentes foram presos desde a redemocratização

Nas decisões, a Justiça considerou que Lula recebera vantagem indevida da construtora OAS, no valor de R$ 3,7 milhões, na compra e reforma do imóvel, e ocultado ser o titular do imóvel. A empreiteira teria feito obras no imóvel em questão como pagamento de propina, após o petista tê-la supostamente favorecido em contratos com a Petrobras.

Após um ano e sete meses de prisão, Lula foi solto após o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubar, por seis votos a cinco, a possibilidade de um condenado começar a cumprir pena antes de esgotados todos os recursos. À época, ele tinha recursos pendentes tanto no Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto no STF.

Dois anos mais tarde, em 2021, o STF confirmaria a anulação das condenações de Lula no caso do triplex e dois outros, alegando que elas não se enquadravam no contexto da Operação Lava Jato e, portanto, não eram da competência da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba (PR), que havia condenado o então ex-presidente em primeira instância.

Vinte dias depois, a Segunda Turma do Supremo também decidiu que Moro havia sido parcial em seu julgamento de Lula e que, portanto, o processo deveria recomeçar do zero.

Com isso, Lula pode concorrer em 2022 ao seu terceiro mandato, que exerce desde janeiro de 2023. Antes, ele fora presidente entre 2003 e 2010.

ht (DW, Agência Brasil, Agência Senado, ots)