Após prisão de Bolsonaro, oposição ameaça travar o Congresso - Parlamentares bolsonaristas reivindicam anistia para os condenados por tentativa de golpe de Estado, impeachment de Alexandre de Moraes e o fim do foro privilegiado. Presidentes de Senado e Câmara cancelaram sessões.Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e, do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) cancelaram as sessões marcadas para ambas as casas legislativas nesta terça-feira (05/08) e convocaram reuniões de lideranças, após parlamentares de oposição anunciarem a intenção de obstruir os trabalhos no Congresso em protesto contra a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A oposição ocupou nesta terça-feira as mesas diretoras dos plenários do Senado e da Câmara, de onde são conduzidas as sessões.

Os senadores e deputados oposicionistas prometeram permanecer nos locais até que os presidentes das casas legislativas cancelem a sessão prevista ou aceitem pautar a anistia geral e irrestrita para os condenados por tentativa de golpe de Estado. Eles também reivindicam que seja pautado o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.