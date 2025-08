[Coluna] Lula peitou Trump, e acertou em cheio - por enquanto

Foi por isso que Trump reagiu na semana passada com duas medidas mais duras. A primeira foi o sancionamento do ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do processo na Corte contra Bolsonaro e enquadrado na Lei Magnitsky – instrumento dos EUA geralmente reservado a ditadores e seus cúmplices. Ao mesmo tempo, Trump anunciou a imposição do tarifaço recorde, embora com uma extensa lista de isenções.

Por causa do tarifaço americano, economistas esperam que o Brasil deixará de crescer, no máximo, 0,4%. No fim das contas, a economia brasileira é extremamente fechada e a conjuntura não depende tanto do comércio exterior, como é o caso da Alemanha ou do México, por exemplo.

Confronto Brasil x EUA está só no início

Ainda assim, tenho minhas dúvidas. Acho que o Brasil e os EUA estão só no início de um confronto, e que ele seguirá escalando. Desde a semana passada, a espiral de medidas se acentuou. Depois que Bolsonaro foi posto em prisão domiciliar, o Departamento de Estado americano agora ameaça com mais sanções. E o ministro Moraes não parece se deixar intimidar pelas ameaças de Trump, de modo que novas retaliações podem estar a caminho. É provável que Bolsonaro seja condenado nos próximos meses. Por isso, Trump continuará de olho no Brasil – pelo menos até as eleições de 2026.

Há temas conflituosos de sobra além de Bolsonaro: a cooperação econômica crescente do Brasil com a China; o papel de Lula no Brics, bloco que reúne adversários dos EUA como Rússia, China e Irã; as importações de diesel e fertilizante da Rússia; a atuação do judiciário brasileiro contra empresas americanas de tecnologia, como o X, para citar alguns exemplos.

Os cenários para novas escaladas são sombrios. Trump poderia usar a Lei Magnitsky para, sob o pretexto de repelir uma ameaça à nação, sancionar outros políticos, juízes e membros do governo brasileiro. Também poderia vetar a emissão de vistos a brasileiros, ou anular vistos existentes.