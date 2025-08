[Coluna] Nova tendência é sofrer pela estética até dormindo

Nas fotos de divulgação do produto, as modelos que usam a "máscara" parecem ter vindo de um filme distópico. E, nas redes sociais, muitos reagem com choque: "Mesmo dormindo não podemos mais ser nós mesmas?", comenta uma. "Isso não é inovação, isso é opressão", diz outra. Concordo.

A grife de Kardashian vive provocando polêmicas justamente por lançar produtos que lucram (e contribuem) com a insegurança feminina, mas, agora, parece ter passado dos limites, já que o "modelador" facial da moda deve ser usado durante o sono. Ou seja, nem dormir em paz uma garota pode mais.

Para ficar bonito, diz um antigo provérbio, é preciso sofrer. Em tempos de superprodutividade, não se pode perder tempo, então o sofrimento precisa durar 24 horas.

O produto causou tanto choque e sensação que o ator Anthony Hopkins, famoso, entre outras coisas, por interpretar o psicopata Hannibal Lecter, no filme O Silêncio dos Inocentes, fez um vídeo usando a máscara e brincando com o personagem. Sim, o tal modelador parece mesmo saído de um filme de horror.

Terror noturno

A gente pode culpar a marca Skims por muita coisa, mas não por ser a única responsável por literalmente atrapalhar o sono de mulheres. Eles seguem uma tendência do momento, encampada com força pela "Geração Z", a de rotinas de beleza complicadíssimas e, mais precisamente, dos rituais feitos antes de dormir. O caso mais radical dessa moda é uma tendência viral no TikTok chamada morning shed (descarga matinal, em tradução livre).