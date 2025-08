Como a prisão de Bolsonaro repercutiu na imprensa internacional

"A Suprema Corte do Brasil ordenou na segunda-feira a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, apertando o cerco sobre o ex-presidente acusado de supervisionar um complô para se manter no poder depois de perder a eleição de 2022", reportou o jornal dos EUA The New York Times, que deu destaque às tarifas de Trump impostas contra o Brasil.

"As novas medidas ameaçaram agravar a maior crise diplomática em décadas entre os Estados Unidos e o Brasil, desencadeada pela decisão do presidente Trump de defender Bolsonaro e impor tarifas de 50% sobre alguns produtos do Brasil, a maior economia da América Latina, a menos que o país desistisse do processo contra o ex-presidente."

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, tem desafiado publicamente Trump há semanas, inclusive em uma entrevista ao The New York Times, deixando claro que o líder americano não pode se intrometer no Judiciário do Brasil. Lula, no entanto, sinalizou que continua aberto a negociações comerciais."

Washington Post: Decisão ressalta limites do poder de Trump para submeter Moraes à sua vontade

"A cada dia que passa, o cerco ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro se torna mais apertado. Primeiro, seu passaporte foi cancelado. Em seguida, vieram as acusações criminais de que ele havia liderado um complô para assassinar seus rivais e manter o poder por meio da força militar após sua derrota eleitoral em 2022. E, por fim, ele foi afastado das redes sociais e constrangido por uma tornozeleira eletrônica", escreveu o jornal dos EUA The Washington Post, que também deu espaço para analisar a pressão de Trump sobre o Brasil.

"Agora, a acusação contra Bolsonaro – que provocou uma amarga disputa internacional entre os Estados Unidos e o Brasil – se intensificou ainda mais. [...] O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinou na noite de segunda-feira a prisão domiciliar de Bolsonaro, alegando que o ex-presidente havia desobedecido sua ordem de não fazer comentários públicos. A ordem, que diz que Bolsonaro não pode mais receber visitas que não sejam autorizadas ou que não façam parte de sua assessoria jurídica, marcou uma escalada dramática na extraordinária disputa que o juiz brasileiro vem travando tanto com o governo Trump quanto com a direita brasileira."