Milhares de hotéis europeus processam Booking por "práticas abusivas"

Dependência crescente

A tensão entre o setor hoteleiro europeu e as plataformas de gerenciamento de reservas é antiga, com representantes dos hotéis falando em "competição desleal".

Segundo um estudo do ano passado, publicado pela HOTREC com uma universidade suíça, a Booking detém 70% do mercado de agências de viagem online. Estas plataformas são responsáveis por uma parcela significativa das reservas, sobretudo em hotéis considerados pequenos, com menos de 20 quartos.

O estudo levou em consideração 3 mil hotéis em 2023, no contexto de retomada dos negócios para o setor depois da pandemia de covid-19.

As reservas feitas diretamente com os hotéis, entretanto, continuam sendo o principal canal de venda, equivalendo a 51% das diárias vendidas.

Os autores do estudo argumentam, por outro lado, que este percentual vem caindo, com queda de aproximados sete pontos percentuais de 2013 a 2023. No mesmo período, cresceu a participação das agências online no mercado hoteleiro como um todo.