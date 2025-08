Netanyahu pretende ordenar ocupação total da Faixa de Gaza, segundo mídia israelense - Segundo imprensa israelense, governo do premiê planeja ocupar áreas até mesmo onde reféns são mantidos pelo Hamas, apesar da oposição de setores militares e de familiares dos sequestrados.O governo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pretende ordenar a ocupação total da Faixa de Gaza, incluindo zonas onde estão sendo mantidos reféns em poder do grupo terrorista Hamas, segundo informaram na noite de segunda-feira (04/08) vários veículos da imprensa israelense.

As informações sobre os planos do governo Netanyahu foram publicadas poucos dias depois de o Hamas divulgar um novo vídeo mostrando um refém israelense debilitado e em meio a um impasse nas negociações entre o grupo palestino e Israel.

Uma fonte do gabinete de Netanyahu confirmou ao jornal The Jerusalem Post que o primeiro-ministro tomou a decisão de ocupar totalmente a Faixa de Gaza, apesar da oposição de vários militares das Forças de Defesa de Israel (FDI). "O gabinete do primeiro-ministro transmitiu a mensagem ao chefe do Estado-Maior (do Exército, Eyal Zamir): Se isto não lhe convém, então demita-se", disse uma fonte do gabinete do premiê, fazendo uma referência ao general com quem Netanyahu tem protagonizado atritos.