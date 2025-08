Nos 80 anos de Hiroshima, armas atômicas estão em alta

No caso de um possível uso de armas nucleares, o Japão a Alemanha não teriam liberdade para agir. Os Estados Unidos teriam a palavra final. Na Alemanha, a palavra-chave é compartilhamento nuclear, por meio do qual a Alemanha, país sem armas nucleares, poderia participar do uso de armas nucleares compartilhadas pelos Estados Unidos. Especialistas acreditam que 20 bombas nucleares americanas estejam armazenadas na cidade de Büchel, no estado alemão de Renânia-Palatinado. A autoridade decisória sobre essas armas é do presidente americano em exercício. No entanto, as armas nucleares seriam lançadas em seus alvos por jatos alemães.

A Europa precisa de mais armas nucleares?

No contexto da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, há constantes apelos para que a Alemanha tenha acesso mais direto a armas nucleares. Essa reivindicação foi feita recentemente por Jens Spahn, líder da bancada parlamentar do bloco conservador composto pelos partidos União Democrata Cristã (CDU) e União Social Cristã (CSU). "Precisamos discutir a participação alemã ou europeia no arsenal nuclear da França ou do Reino Unido e, possivelmente, também a nossa própria participação com outros Estados europeus", disse ele em entrevista.

No Japão, também, o apelo por armas nucleares deixou de ser tabu há muito tempo. A ameaça representada pelos Estados com armas nucleares como a Coreia do Norte e a China está inquietando a população. A guerra na Ucrânia também levou a uma reconsideração no Japão. Embora os três princípios de não aquisição, não produção e não importação de armas nucleares ainda se apliquem, alguns políticos japoneses afirmam que um arsenal nuclear menor certamente poderia ser considerado. No entanto, há forte resistência a tais considerações.

No 80º aniversário das bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, apenas algumas testemunhas – conhecidas como hibakusha – ainda podem relatar suas próprias experiências e alertar, como Setsuko Thurlow: "Ainda temos 16 mil dessas armas. É uma loucura, até mesmo um crime. Não vou parar nunca de explicar às pessoas que estamos vivendo na era nuclear, e é por isso que levantaremos nossas vozes. Porque os políticos ainda estão construindo mais. Em vez de um Estado com armas nucleares, como era o caso na época, agora são nove países. Temos que interromper esse processo!"

