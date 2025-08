Bomba da 2ª Guerra obriga evacuação de 17 mil em cidade alemã - Explosivo de 250 quilos foi encontrado durante obra de demolição de uma ponte em Dresden, cidade duramente bombardeada em 1945. Achado forçou a maior remoção de moradores desde o fim do conflito.Equipes de segurança desativaram nesta quarta-feira (06/08) uma bomba da Segunda Guerra Mundial de fabricação britânica descoberta na cidade de Dresden, no leste da Alemanha.

A operação para desarmar o dispositivo de 250 quilos exigiu a evacuação de 17 mil pessoas que vivem em um raio de mil metros da ponte Carola. O deslocamento gerou transtorno no município, pois afetou prédios públicos das secretarias do governo do estado da Saxônia. Esta é a maior evacuação já realizada no município para a desativação de explosivos desde a Segunda Guerra.

Segundo a polícia, trens foram desviados e museus permaneceram fechados ao longo do dia. Um abrigo de emergência foi montado para receber os moradores. Lojas e creches também estavam na área evacuada.