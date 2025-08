Brasil vai à Organização Mundial do Comércio contra tarifas de Trump - Trâmite do caso deve ser longo, com pouca probabilidade de ter algum efeito prático, já que a Organização Mundial do Comércio teve sua atuação esvaziada nos últimos anos.O Ministério das Relações Exteriores informou nesta quarta-feira (06/08) que o governo brasileiro acionou os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as tarifas impostas pelo presidente americano, Donald Trump, contra o Brasil.

O chamado pedido de consulta foi entregue à missão dos Estados Unidos na instituição.

A probabilidade de a iniciativa ter algum resultado prático é baixa. Em primeiro lugar, a consulta tem que ser aceita por Washington, algo altamente improvável; depois, precisaria ser posteriormente encaminhada ao órgão de apelação da OMC, que desde 2019 se encontra paralisado.