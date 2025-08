Como o Japão tenta manter a memória de Hiroshima e Nagasaki

No entanto, este ano já conta com menos sobreviventes — conhecidos como hibakusha — do que 2023.

Um relatório do governo divulgado em março confirmou que agora existem apenas 99.130 hibakusha vivos — 7.695 a menos que no ano passado. A idade média dos sobreviventes hoje é de 86 anos.

Em contrapartida, museus, organizações e indivíduos se mobilizam para manter suas histórias vivas.

Em Hiroshima, um deles é Shun Sasaki, que ajuda a transmitir o horror do ataque à sua cidade natal e suas consequências. Desde agosto de 2021, o menino de 12 anos conversa com turistas estrangeiros no Parque Memorial da Paz de Hiroshima.

"Eu estava guiando um americano e ele disse que agora acha que devemos proibir todas as armas nucleares. Isso me deixou feliz, porque, se ele for embora e contar a verdade sobre Hiroshima para alguém, e depois essa pessoa contar para outra pessoa, a mensagem de paz se espalhará", disse.

Sasaki foi escolhido para falar na cerimônia desta quarta-feira, como representante das crianças comprometidas com a paz no Japão.