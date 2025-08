EUA cancelam financiamento de vacinas de RNA mensageiro

"Quero deixar absolutamente claro: o Departamento de Saúde apoia vacinas seguras e eficazes para todos os americanos que desejam tomá-las. É por isso que estamos indo além das limitações do mRNA e investindo em soluções melhores", disse.

Ataques contra o imunizante

Diferentemente das vacinas tradicionais, que geralmente utilizam formas enfraquecidas ou inativadas do vírus ou bactéria, as vacinas de mRNA entregam instruções genéticas às células do organismo, fazendo com que elas produzam uma réplica inofensiva do patógeno para treinar o sistema imunológico a combater a ameaça real.

O método permitiu a produção mais acelerada do imunizante durante a pandemia da covid-19. As vacinas da Pfizer-Biontech e Moderna foram as primeiras com essa tecnologia a serem usadas em humanos.

Os pioneiros da tecnologia, Katalin Karikó e Drew Weissman, receberam o Prêmio Nobel de Medicina de 2023 por sua contribuição para o que foi descrito como "uma taxa de desenvolvimento de vacinas sem precedentes durante uma das maiores ameaças à saúde humana dos tempos modernos."

Afirmações falsas de que o método seria capaz de alterar o DNA humano foram sistematicamente desmentidas por especialistas. Alegações de que haveria relação entre a vacina e a mpox também não se comprovaram. A tecnologia, inclusive, é também estudada no combate a doenças como malária, HIV e mesmo o câncer.