Grande Barreira de Coral da Austrália sofre maior branqueamento já registrado - Maior estrutura viva do mundo, barreira sofreu com aumento da temperatura das águas entre 2024 e 2025. Cientistas alertam que barreira pode estar perto de atingir "ponto de não retorno" e não conseguir mais se recuperarA Grande Barreira de Coral, na costa leste da Austrália, sofreu seu maior declínio coralino desde o início dos registos oficiais, em 1986, indica um relatório publicado nesta quarta-feira (06/08), que abordou um fenômeno recorde de "branqueamento" nesse imenso ecossistema marinho, considerado a maior estrutura viva do mundo.

O Instituto Australiano de Ciências Marinhas documentou a condição de 124 recifes entre agosto de 2024 e maio de 2025 para determinar o branqueamento generalizado de corais nas três secções da Grande Barreira, que tem 2.300 quilômetros de extensão.

O impacto foi maior nas áreas do norte (Cape York a Cooktown), com um declínio de 24,8% em relação aos níveis de 2024, e do sul (Proserpine a Gladstone), com 30,6%, representando estes dois valores "o maior declínio anual na cobertura de coral" em 39 anos. Na região central (Cooktown a Proserpine), o declínio registrado foi de 13,9%.