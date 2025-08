Japão tem "aluguel de avós" para curar epidemia de solidão

O serviço é aconselhado para quem tem demandas variadas dentro de casa. Um dos principais focos são os pais que precisam de ajuda para cuidar dos filhos em horários específicos. Ou, então, de conselhos sobre como melhor educá-los.

Mas também são listadas várias outras possibilidades, como obter ajuda para se dar melhor com a sogra, aprender a costurar, se preparar para rituais tradicionais e preencher o espaço vazio após a morte de uma mãe ou avó.

"Os jovens têm respeito e gratidão pelos idosos, que se conectam à sociedade e sentem um propósito em suas vidas. Como primeiro passo para uma sociedade assim, queremos oferecer serviços que aproveitem ao máximo a sabedoria e a experiência dos idosos que apoiaram o Japão", continua o site da agência que conecta famílias às mulheres idosas.

Solidão epidêmica

Em 2020, o Japão tinha a sociedade mais velha do mundo, com 28,7 % da população tendo 65 anos ou mais, sendo a maioria de mulheres. O índice para a Alemanha, em comparação, era de 21,5% e, para a União Europeia, de 20,4%. Já a média mundial era de 9,1%. A expectativa, à época, era de que um terço dos japoneses pertenceriam a esta faixa etária em 2036.

Já um relatório publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisa sobre População e Segurança Social do Japão, no final de novembro, concluiu que os lares unipessoais representarão 44,3% do total do país até 2050. Esse número deve chegar a 54,1% na capital, Tóquio.