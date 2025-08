Lançamento aéreo de comida é insuficiente para conter fome em Gaza - Ajuda humanitária lançada de aviões é pouca e não chega igualmente a todos os palestinos. Escassez gera disputa desesperada por alimentos e pressão para Israel autorizar mais comboios terrestres.Diante do agravamento da crise de fome em Gaza, Israel autorizou que vários países realizassem lançamentos aéreos de alimentos no território palestino. Aviões dos Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Egito, Alemanha, Bélgica e Canadá lançaram 120 fardos de ajuda na segunda-feira (04/08), segundo as Forças de Defesa de Israel (FDI).

No dia seguinte, o governo israelense anunciou que autorizaria parcialmente a entrada de mercadorias para comércio em Gaza, por meio de fornecedores locais, com o objetivo de reduzir a dependência da ajuda humanitária.

Mas palestinos e organizações humanitárias relatam que o que hoje chega ao enclave devastado pela guerra, seja por via aérea ou terreste, não é capaz de conter a crise alimentar nem ser distribuído igualmente entre a população.