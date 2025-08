Lula quer resposta conjunta do Brics ao tarifaço de Trump - Presidente brasileiro visa coordenar reação às taxas dos EUA com líderes de Índia e China e disse que não pretende anunciar tarifas recíprocas, mas admite que não há abertura para negociação neste momento.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai conversar com as lideranças do Brics sobre a taxação dos Estados Unidos aos produtos dos países membros do grupo. Em entrevista à agência de notícias Reuters publicada nesta quarta-feira (06/08), ele informou que pretende ligar para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e para o presidente da China, Xi Jinping.

"Vou tentar fazer uma discussão com eles sobre como cada um está dentro da situação, qual é a implicação que tem em cada país, para a gente poder tomar uma decisão", disse Lula, lembrando que o Brics tem dez países no G20, o grupo que reúne 20 das maiores economias do mundo.

Prioridades